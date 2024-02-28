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Атака ворожих дронів на Одесу — стали відомі наслідки

28 лютого 2024 03:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Одесі у вівторок 27 лютого - у місті була пожежа
Політ дрона. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи в Одесі пролунали у вівторок ввечері, 27 лютого. У середу, 28 лютого, Сили оборони півдня повідомили про результативне відпрацювання по ворожих "Шахедах". Проте, внаслідок падіння уламків одного із збитих дронів в Одесі виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Наслідки атаки на Одесу. Фото: скриншот

Атака на Одесу 27 лютого

"Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136", — йдеться в повідомленні.

Падіння уламків одного із збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", — додали захисники.

Нагадаємо, повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ. 

Також ми писали, що у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

Одеса
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вибух
дрон Шахід-136
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