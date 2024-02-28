Взрывы в Одессе во вторник 27 февраля – в городе был пожар

Полет дрона. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одессе раздались во вторник вечером, 27 февраля. В среду, 28 февраля, Силы обороны юга сообщили о результативной отработке по вражеским "Шахедам". Однако в результате падения обломков одной из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

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"Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным югу. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Падение обломков одной из взбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

"Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — добавили защитники.

Напомним, воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.