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Атака вражеских дронов на Одессу — стали известны последствия

28 февраля 2024 03:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Одессе во вторник 27 февраля – в городе был пожар
Полет дрона. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Одессе раздались во вторник вечером, 27 февраля. В среду, 28 февраля, Силы обороны юга сообщили о результативной отработке по вражеским "Шахедам". Однако в результате падения обломков одной из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

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Последствия атаки в Одессу. Фото: скриншот

Атака на Одессу 27 февраля

"Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным югу. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Падение обломков одной из взбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

"Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — добавили защитники.

Напомним, воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Одесса
пожар
взрыв
дрон Шахид-136
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