Взрывы в Одессе во вторник 27 февраля – в городе был пожар

Атака вражеских дронов на Одессу — стали известны последствия
Взрывы в Одессе раздались во вторник вечером, 27 февраля. В среду, 28 февраля, Силы обороны юга сообщили о результативной отработке по вражеским "Шахедам". Однако в результате падения обломков одной из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили.
Об этом сообщили Силы обороны юга.
Атака на Одессу 27 февраля
"Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным югу. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.
Падение обломков одной из взбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.
"Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — добавили защитники.
Напомним, воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
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