Повітряна тривога зараз 28 лютого - де є загроза балістики

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: REUTERS

Повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Карта повітряних тривог 28 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 28 лютого

Загроза балістики існує у чотирьох областях України. А саме:

Донецькій

Харківській

Запорізькій

Дніпропетровській

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — заявили у ПС ЗСУ.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

О 2:11 військові повідомили про ракету на Павлоград, що на Дніпропетровщині.

О 2:33 моніторингові канали повідомили про вибухи на Дніпропетровщині.

О 3:13 відбій повітряної тривоги пролунав у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.