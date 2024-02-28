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Повітряна тривога в Україні — де існує загроза балістики

28 лютого 2024 02:15
оновлено: 03:21
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога зараз 28 лютого - де є загроза балістики
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: REUTERS
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Карта повітряних тривог 28 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 28 лютого

Загроза балістики існує у чотирьох областях України. А саме:

  • Донецькій
  • Харківській
  • Запорізькій
  • Дніпропетровській

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — заявили у ПС ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні — де існує загроза балістики - фото 2
Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

О 2:11 військові повідомили про ракету на Павлоград, що на Дніпропетровщині.

О 2:33 моніторингові канали повідомили про вибухи на Дніпропетровщині.

О 3:13 відбій повітряної тривоги пролунав у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

повітряна тривога
війна в Україні
атака
ракетний удар

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