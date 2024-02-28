Повітряна тривога зараз 28 лютого - де є загроза балістики

Повітряна тривога в Україні — де існує загроза балістики
Повітряна тривога у середу, 28 лютого, пролунала у низці областей України. Її було введено о 02:05 у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння з боку РФ.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 28 лютого
Загроза балістики існує у чотирьох областях України. А саме:
- Донецькій
- Харківській
- Запорізькій
- Дніпропетровській
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — заявили у ПС ЗСУ.
О 2:11 військові повідомили про ракету на Павлоград, що на Дніпропетровщині.
О 2:33 моніторингові канали повідомили про вибухи на Дніпропетровщині.
О 3:13 відбій повітряної тривоги пролунав у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.
Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
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