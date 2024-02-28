Воздушная тревога сейчас 28 февраля – где есть угроза баллистики

Воздушная тревога в Украине — где существует угроза баллистики
Воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 28 февраля
Угроза баллистики существует в четырех областях Украины. А именно:
- Донецкой
- Харьковской
- Запорожский
- Днепропетровской
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — заявили в ВС ВСУ.
В 2:11 военные сообщили о ракете на Павлоград на Днепропетровщине.
В 2:33 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепропетровской области.
Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское Херсонской области. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.
Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
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