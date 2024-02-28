Воздушная тревога сейчас 28 февраля – где есть угроза баллистики

Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в среду, 28 февраля, прозвучала в ряде областей Украины. Она была введена в 02:05 в связи с угрозой применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Карта воздушных тревог 28 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 28 февраля

Угроза баллистики существует в четырех областях Украины. А именно:

Донецкой

Харьковской

Запорожский

Днепропетровской

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — заявили в ВС ВСУ.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

В 2:11 военные сообщили о ракете на Павлоград на Днепропетровщине.

В 2:33 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепропетровской области.

Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское Херсонской области. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.