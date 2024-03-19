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Авіаексперт заявив, що Україна має дрони, які здатні літати на тисячу кілометрів

19 березня 2024 20:51
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Ілля Рябінін
редактор
Авіаексперт заявив, що Україна має дрони, які здатні літати на тисячу кілометрів
Безпілотник "Домаха". Фото ілюстративне: Мілітарний
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні на озброєнні вже перебувають дрони, які здатні літати на відстань у понад тисячу кілометрів. Їхня наявність пов'язана із затримкою надання військової допомоги від країн-партнерів.

Про це повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері телемарафону.

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Він заявив, що їхня поява в Україні зумовлена відсутністю великої кількості наддалекобійної зброї, яка могла б атакувати ключові військові об'єкти армії Росії.

"Можна сміливо казати, що наші дрони можуть літати на відстань понад 2000 кілометрів. Вже є деякі дрони, які можуть літати на відстань 2,5 тисячі кілометрів. І це суттєве посилення наших можливостей коштом власних пропрацювань", — сказав експерт.

Як Україна використовує наддалекобійні дрони

Нагадаємо, 13 березня у російському аеропорту Сочі сталася пожежа, проте, як заявили у пресслужбі летовища, це були заплановані навчання.

Також 13 березня у петербурзькому аеропорту "Пулково" запровадили заборону на польоти, внаслідок нальоту дронів.

Також не так давно такі безпілотники, які мають на озброєнні контррозвідники СБУ, атакували три нафтопереробні заводи "Роснафти" у Самарській області. 

Незадовго до цього один з таких дронів атакував НПЗ "Лукойл", який знаходиться у Нижньому Новгороді, а в ніч проти 12 березня вибух стався у російському Орлі, внаслідок чого загорілася нафтобаза.

Україна
військова техніка
дрони
війна в Україні
Росія

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