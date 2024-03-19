Авиаэксперт заявил, что у Украины есть дроны, которые способны летать на тысячу километров

Беспилотник "Домаха". Фото иллюстративное: Милитарный

В Украине на вооружении уже находятся дроны, которые способны летать на расстояние более тысячи километров. Их наличие связано с задержкой предоставления военной помощи от стран-партнеров.

Об этом сообщил авиа-эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

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Он заявил, что их появление в Украине обусловлено отсутствием большого количества сверхдальнобойного оружия, которое могло бы атаковать ключевые военные объекты армии России.

"Можно смело говорить, что наши дроны могут летать на расстояние более 2000 километров. Уже есть некоторые дроны, которые могут летать на расстояние 2,5 тысячи километров. И это существенное усиление наших возможностей за счет собственных проработок", — сказал эксперт.

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Напомним, 13 марта в российском аэропорту Сочи произошел пожар, однако, как заявили в пресс-службе аэропорта, это были запланированные учения.

Также 13 марта в петербургском аэропорту "Пулково" ввели запрет на полеты в результате налета дронов.

Также недавно такие беспилотники, имеющие на вооружении контрразведчики СБУ, атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области.

Незадолго до этого один из таких дронов атаковал НПЗ "Лукойл", который находится в Нижнем Новгороде, а в ночь на 12 марта взрыв произошел в российском Орле, в результате чего загорелась нефтебаза.