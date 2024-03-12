У Росії атаковано НПЗ "Лукойл" — фото та відео
Вибухи сталися у вівторок, 12 березня, у черговій області Росії. Дрон атакував НПЗ "Лукойл" у Нижньогородському регіоні.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака на НПЗ "Лукойл" 12 березня
Безпілотник атакував завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області.
Дрон влучив прямо в установку перегонки нафти.
Внаслідок, на території виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.
Також відомо, шо на даний момент на місці працюють оперативні служби. Залучено пожежний потяг.
Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.
Також вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.
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