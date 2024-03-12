Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Росії атаковано НПЗ "Лукойл" — фото та відео arrow

У Росії атаковано НПЗ "Лукойл" — фото та відео

12 березня 2024 05:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Росії атаковано НПЗ "Лукойл" — фото
Пожежа після влучання по НПЗ "Лукойл" в РФ. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи сталися у вівторок, 12 березня, у черговій області Росії. Дрон атакував НПЗ "Лукойл" у Нижньогородському регіоні.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:
Пожежа після влучання по НПЗ "Лукойл" в РФ
Пожежа після влучання по НПЗ "Лукойл" в РФ. Фото: росЗМІ

Атака на НПЗ "Лукойл" 12 березня

Безпілотник атакував завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області.

Дрон влучив прямо в установку перегонки нафти.

Внаслідок, на території виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Також відомо, шо на даний момент на місці працюють оперативні служби. Залучено пожежний потяг.

Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.

Також вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.

НПЗ
дрони
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися