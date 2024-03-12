Пожежа після влучання по НПЗ "Лукойл" в РФ. Фото: росЗМІ

Вибухи сталися у вівторок, 12 березня, у черговій області Росії. Дрон атакував НПЗ "Лукойл" у Нижньогородському регіоні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа після влучання по НПЗ "Лукойл" в РФ. Фото: росЗМІ

Атака на НПЗ "Лукойл" 12 березня

Безпілотник атакував завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області.

Дрон влучив прямо в установку перегонки нафти.

Внаслідок, на території виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Також відомо, шо на даний момент на місці працюють оперативні служби. Залучено пожежний потяг.

Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.

Також вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.