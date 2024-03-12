В России атаковано НПЗ "Лукойл" — фото и видео
Взрывы произошли во вторник, 12 марта, в очередной области России. Дрон атаковал НПЗ "Лукойл" в Нижегородском регионе.
Об этом сообщают росСМИ.
Атака на НПЗ "ЛУКойл" 12 марта
Беспилотник атаковал завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
Дрон попал прямо в установку перегонки нефти.
В результате на территории возник пожар. Информации о пострадавших нет.
Также известно, что сейчас на месте работают оперативные службы. Привлечен пожарный поезд.
Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.
Также взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.
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