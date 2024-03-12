В России атаковано НПЗ "Лукойл".

Пожар после попадания по НПЗ "ЛУКойл" в РФ. Фото: росСМИ

Взрывы произошли во вторник, 12 марта, в очередной области России. Дрон атаковал НПЗ "Лукойл" в Нижегородском регионе.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар после попадания по НПЗ "ЛУКойл" в РФ. Фото: росСМИ

Атака на НПЗ "ЛУКойл" 12 марта

Беспилотник атаковал завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

Дрон попал прямо в установку перегонки нефти.

В результате на территории возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Также известно, что сейчас на месте работают оперативные службы. Привлечен пожарный поезд.

Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.

Также взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.