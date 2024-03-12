Вибухи у Москві сьогодні 12 березня - що відомо - Москву атакували безпілотники

Москву атакували безпілотники — деталі
12 березня 2024 04:37
Кремль. Фото: pixabay
Вибухи у ніч проти вівторка, 12 березня, пролунали і в столиці Росії Москві. Безпілотник атакував місто.
Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.
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Собянін каже, що вночі російська ППО відбила атаку безпілотника, що летів на Москву.
Дрон нібито було знищено в Раменському міському окрузі.
На місці падіння уламків, за попередніми даними міського голови, руйнувань і постраждалих немає.
Фахівці екстрених служб працюють на місці події.
Нагадаємо, вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.
Також вибух стався у російському Орлі у ніч проти вівторка, 12 березня. Внаслідок загорілася нафтобаза.
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