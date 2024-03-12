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Москву атаковали беспилотники — детали

12 марта 2024 04:37
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Москве сегодня 12 марта – что известно – Москву атаковали беспилотники
Кремль. Фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в ночь на вторник, 12 марта, раздались и в столице России Москве. Беспилотник атаковал город.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Информация Собянина. Фото: скриншот

Атака дронов на Москву 12 марта

Собянин говорит, что ночью российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

Дрон якобы был уничтожен в Раменском городском округе.

На месте падения обломков, по предварительным данным мэра, разрушений и пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.

Также взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.

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Москва
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