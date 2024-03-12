Взрывы в Москве сегодня 12 марта – что известно – Москву атаковали беспилотники

Москву атаковали беспилотники — детали
12 марта 2024 04:37
Кремль. Фото: pixabay
Взрывы в ночь на вторник, 12 марта, раздались и в столице России Москве. Беспилотник атаковал город.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Атака дронов на Москву 12 марта
Собянин говорит, что ночью российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.
Дрон якобы был уничтожен в Раменском городском округе.
На месте падения обломков, по предварительным данным мэра, разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Напомним, взрывы в Курске РФ прогремели после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.
Также взрыв произошел в российском Орле в ночь на вторник, 12 марта. В результате загорелась нефтебаза.
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