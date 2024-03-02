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Білорусь та Росія не "сторгувалися" в ціні на виготовлення деталей для РСЗВ "Град", — ГУР

2 березня 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Білорусь та Росія не "сторгувалися" в ціні на виготовлення деталей для РСЗВ "Град", — ГУР
РСЗВ "Град". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни та білоруси не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до реактивної системи залпового вогню "Град". Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 2 березня.

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У ГУР розповіли, згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові  — ЗАТ "Специальное конструкторское бюро".

"Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%", — йдеться у повідомленні.

Після переговорів білоруси знайшли "вихід" для здешевлення. Вони вирішили, що виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій.

У ГУР зазначили, що це означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

Зазначимо, що обидва підприємства перебувають під дією міжнародних санкцій.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці партизанського руху АТЕШ фіксують прибуття військової техніки Російської Федерації до Білорусі. Загалом вони нарахували 60 бойових машин піхоти різної модифікації.

Також нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною. Він розповів, що нібито затримали диверсантів.

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росія
Білорусь
розвідка
військова техніка
ціни
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