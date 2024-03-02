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Беларусь и Россия не "сторговались" в цене на изготовление деталей для РСЗО "Град", — ГУР

2 марта 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Беларусь и Россия не "сторговались" в цене на изготовление деталей для РСЗО "Град", — ГУР
РСЗО "Град". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне и белорусы не смогли согласовать цену на изготовление деталей к реактивной системе залпового огня "Град". Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 2 марта.

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В ГУР рассказали, согласно контракту, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику — ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

"Спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами — стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%", — говорится в сообщении.

После переговоров белорусы нашли "выход" для удешевления. Они решили, что производить составные элементы будут субподрядчики, которые не имеют соответствующих лицензий.

В ГУР отметили, что это будет означать снижение качества продукции, а значит — повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".

Отметим, что оба предприятия находятся под действием международных санкций.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, бойцы партизанского движения АТЕШ фиксируют прибытие военной техники Российской Федерации в Беларусь. В общей сложности они насчитали 60 боевых машин пехоты разной модификации.

Также недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной. Он рассказал, что якобы задержали диверсантов.

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