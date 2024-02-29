Bloomberg спрогнозував дії ЗСУ на фронті у найближчі пів року

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська, ймовірно, будуть намагатися втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Якщо це буде під силу Збройним силам України, то держава отримає винищувачі F-16 та більше озброєння від союзників.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У виданні вказують, що отримання новітніх винищувачів F-16 та нових постачань озброєння допомогло б Україні спланувати новий контрнаступ.

"Це дозволило б Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році", - йдеться у матеріалі.

При цьому глава військового комітету НАТО Роб Бауер вказав, що "великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля". Попри брак зброї та військової сили в Україні, Росії все одно буде потрібно набагато більше солдатів та техніки для початку свого наступу.

"У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з точки зору збільшення, наприклад, танків і бронетехніки", — зауважив глава комітету НАТО.

Бауер також нагадав про втрати РФ в живій силі на фронті, які значно переважають українських полеглих військових.

"Співвідношення 1:7 означає, що йому (Путіну — Ред.) знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", — підкреслив адмірал.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 лютого втрати Росії в особовому складі становлять 413 760 осіб.

Тим часом Politico назвало військовою стратегією України пережити 2024 рік, для того щоб перемогти в 2025 році. Цей рік стане часом відновлення для держави, щоб вже наступного звільнити окуповані території та дати гідну відсіч ворогу.