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Bloomberg спрогнозировал действия ВСУ на фронте в ближайшие полгода

29 февраля 2024 15:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Bloomberg спрогнозировал действия ВСУ на фронте в ближайшие полгода
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские войска, вероятно, будут пытаться удержать линию фронта до второй половины 2024 года. Если это будет по силам Вооруженным силам Украины, то государство получит истребители F-16 и большее вооружение от союзников.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В издании указывается, что получение новейших истребителей F-16 и новых поставок вооружения помогло бы Украине спланировать новое контрнаступление.

"Это позволило бы Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году", — говорится в материале.

При этом глава военного комитета НАТО Роб Бауэр указал, что "большое наступление по-прежнему станет проблемой для Кремля". Несмотря на нехватку оружия и военной силы в Украине, России все равно потребуется гораздо больше солдат и техники для начала своего наступления.

"У Путина больше артиллерии, он имеет возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники", — отметил глава комитета НАТО.

Бауэр также напомнил о потерях РФ в живой силе на фронте, значительно превосходящих украинских павших военных.

"Соотношение 1:7 означает, что ему (Путину. — Ред.) понадобится много сил, чтобы победить украинцев", — подчеркнул адмирал.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 февраля потери России в личном составе составляют 413 760 человек.

Тем временем Politico назвало военной стратегией Украины пережить 2024 год, чтобы победить в 2025 году. Этот год станет временем восстановления для государства, чтобы уже в следующем году освободить оккупированные территории и дать достойный отпор врагу.

Bloomberg
война
ВСУ
Украина
обстрелы
контрнаступление ВСУ
истребитель
атака
F-16
фронт
потери оккупантов

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