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Буданов назвав мету спецоперацій ГУР у Чорному морі

11 березня 2024 09:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Буданов назвав мету спецоперацій ГУР у Чорному морі
Кирило Буданов. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії Сил оборони у Чорному морі свідчать про підготовку до серйозної спецоперації у Криму. За його словами, такі військові місії допомагають краще зрозуміти правильність у підходах, а також подати позитивний сигнал населенню півострова, яке вже 10 років живе в окупації.

Про це розвідник сказав у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", прем'єра якого відбулася 10 березня в ефірі телемарафону.  

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Спецоперації ГУР у Чорному морі

"Це все — підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", — сказав Буданов, говорячи про мету спецоперацій ГУР у Чорному морі. 

У документальній стрічці бійці Головного управління розвідки також згадали про знакові події у Чорному морі влітку 2023 року. Зокрема, тоді військові спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю окупантів і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", — розповіли військові. 

Крім того, у цей же період захисники "Тимура" повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", — наголосили захисники. 

Що стосується знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, то зазначається, що це зона відповідальності  спецпідрозділу "Group 13". Кожна з таких місій вимагає ретельної підготовки. 

"Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", — пояснив командир підрозділу з позивним "Тринадцятий".    

Нагадаємо, лише від початку 2024 року ЗСУ знищили три великі кораблі Чорноморського флоту РФ. Так, 1 лютого бійці ГУР ліквідували ракетоносій "Івановець".

У ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений п'ятьма дронами Magura V5.

А у ніч проти 5 березня Сили оборони ліквідували корабель "Сергій Котов". 

війна
Крим
ЗСУ
Чорне море
росіяни
спецоперація
окупанти
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР

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