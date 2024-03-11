Буданов назвал цель спецопераций ГУР в Черном море

Кирилл Буданов. Фото: УП

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия Сил обороны в Черном море свидетельствуют о подготовке к серьезной спецоперации в Крыму. По его словам, такие военные миссии помогают лучше понять правильность подходов, а также подать положительный сигнал населению полуострова, которое уже 10 лет живет в оккупации.

Об этом разведчик сказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра в Крым", премьера которого состоялась 10 марта в эфире телемарафона.

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Спецоперации ГУР в Черном море

"Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", — сказал Буданов, говоря о целях спецопераций ГУР в Черном море.

В документальной ленте бойцы Главного управления разведки также упомянули о знаковых событиях в Черном море летом 2023 года. В частности, тогда военные спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью оккупантов и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области.

"Совершили на лодках заход на территорию противника в межпозиционное пространство, высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен", — рассказали военные.

Кроме того, в этот же период защитники "Тимура" вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

"У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши "вышки", наш Крым, наш Змеиный остров", — подчеркнули защитники.

Что касается уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, то отмечается, что это зона ответственности спецподразделения "Group 13". Каждая из таких миссий требует тщательной подготовки.

"Мы оцениваем очень много факторов перед тем, как атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами", — объяснил командир подразделения с позывным "Тринадцатый".

Напомним, только с начала 2024 года ВСУ уничтожили три крупных корабля Черноморского флота РФ. Так, 1 февраля бойцы ГУР ликвидировали ракетоноситель "Ивановец".

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников" . Известно, что корабль затонул под Алупкой, был поражен пятью дронами Magura V5.

А в ночь на 5 марта Силы обороны ликвидировали корабль "Сергей Котов".