Буданов розповів, як ГУР дізналося дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов"

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, звідки дізнався про намір російських окупантів захопити аеропорт "Антонов". За його словами, дані надав надійний інформатор.

Про це Кирило Буданов розповів німецькому виданню Zeit у четвер, 7 березня.

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Буданов наголосив, що для оборони летовища тоді були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці.

Про ситуацію на полі бою в Гостомелі Буданов доповідав президенту Володимиру Зеленському. Дані про хід боїв він отримував від своїх підрозділів, залучених в обороні аеродрому.



"Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі", — наголосив він.

За його словами, підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині дня 24 лютого. Вже до кінця ночі вдалось ліквідувати близько 80 російських десантників.

Нагадаємо, Буданов підтвердив факт витоку секретних даних щодо стратегії контрнаступу України до Росії. Він назвав цю ситуацію серйозною проблемою та загрозою.

Також після другої річниці повномасштабної війни Росії в Україні від країн світу почали все частіше лунати заклики до проведення переговорів. Буданов назвав умову, за якої це можливо.