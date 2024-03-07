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Буданов рассказал, как ГУР узнало данные о намерении РФ захватить аэродром "Антонов"

7 марта 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, как ГУР узнало данные о намерении РФ захватить аэродром "Антонов"
Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, откуда узнал о намерении российских оккупантов захватить аэропорт "Антонов". По его словам, данные предоставил надежный информатор.

Об этом Кирилл Буданов рассказал немецкому изданию Zeit в четверг, 7 марта.

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Буданов отметил, что для обороны аэропорта тогда были отправлены опытные разведчики-спецназовцы.

О ситуации на поле боя в Гостомеле Буданов докладывал президенту Владимиру Зеленскому. Данные о ходе боев он получал от своих подразделений, вовлеченных в оборону аэродрома.

"Понятно, что люди, которые видят десятки вертолетов, стреляющих в их сторону, не совсем счастливы", — подчеркнул он.

По его словам, подразделения Сил безопасности и обороны Украины провели контратаку против российской группировки во второй половине дня 24 февраля. Уже к концу ночи удалось ликвидировать около 80 российских десантников.

Напомним, Буданов подтвердил факт утечки секретных данных о стратегии контрнаступления Украины в Россию. Он назвал эту ситуацию серьезной проблемой и опасностью.

Также после второй годовщины полномасштабной войны России в Украине от стран мира стали все чаще раздаваться призывы к проведению переговоров. Буданов назвал условие, при котором это возможно.

аэропорты
Украина
оккупанты
Кирилл Буданов
Антонов
ГУР
Гостомель

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