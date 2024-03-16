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Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ

16 березня 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що Рейди російських добровольців не закінчаться найближчим часом. Втім, він нагадав, що по обидва боки барикад у цьому протистоянні стоять росіяни.

Про це Буданов заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у суботу, 16 березня.

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Російські добровольці не збираються припиняти

"Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися — інші. Але, що одні росіяни, що — інші", — висловився керівник української військової розвідки про підрозділи повстанців.

За його словами, російські добровольці з Російського добровольчого корпусу, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону "не збираються найближчим часом закінчувати".

"Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них є вдосталь, щоб як мінімум досягнути обмеженого успіху. Що буде далі — побачимо з часом", — розповів Буданов.

Раніше ми повідомляли, що за словами командира підрозділу РДК, їхня мета просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

Крім того, ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати. 

володимир путін
росіяни
Україна
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
РДК

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