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Рейди РДК в Росії — як спецоперація вплинула на плани Кремля перед виборами

14 березня 2024 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рейди РДК в Росії — як спецоперація вплинула на плани Кремля перед виборами
Добровольці легіону "Свобода Росії". Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що нещодавні рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани диктатора РФ Володимира Путіна напередодні виборів. Ба більше, на його думку, російські військові на фронті зараз стоять перед вибором та думають, за кого їм воювати. 

Про це аналітик сказав в ефірі телемарафону

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"Вони показують, що у Росії є інша сила. Багато військовослужбовців РФ, які зараз на лінії фронту, тепер думають за яку РФ їм воювати — за Путінську, чи за Росію цих хлопців, — сказав Гетьман, говорячи про вплив рейдів російських добровольців на території РФ. 

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.

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Кремль
війна в Україні
Легіон "Свобода Росії"
РДК

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