Рейды РДК в России — как спецоперация повлияла на планы Кремля перед выборами
Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что недавние рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы диктатора РФ Владимира Путина в преддверии выборов. Более того, по его мнению, российские военные на фронте сейчас стоят перед выбором и думают, за кого им воевать.
Об этом аналитик сказал в эфире телемарафона.
Что изменится после рейдов РДК в РФ
"Они показывают, что у России есть другая сила. Многие военнослужащие РФ, которые сейчас на линии фронта, теперь думают за какую РФ им воевать — за Путинскую или Россию этих ребят, — сказал Гетьман, говоря о влиянии рейдов российских добровольцев на территории РФ.
Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.
Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.
Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.
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