Рейды РДК в России — как спецоперация повлияла на планы Кремля перед выборами

Добровольцы легиона "Свобода России". Фото: скриншот с видео

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что недавние рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы диктатора РФ Владимира Путина в преддверии выборов. Более того, по его мнению, российские военные на фронте сейчас стоят перед выбором и думают, за кого им воевать.

Об этом аналитик сказал в эфире телемарафона.

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"Они показывают, что у России есть другая сила. Многие военнослужащие РФ, которые сейчас на линии фронта, теперь думают за какую РФ им воевать — за Путинскую или Россию этих ребят, — сказал Гетьман, говоря о влиянии рейдов российских добровольцев на территории РФ.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.