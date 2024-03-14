Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Рейды РДК в России — как спецоперация повлияла на планы Кремля перед выборами arrow

Рейды РДК в России — как спецоперация повлияла на планы Кремля перед выборами

14 марта 2024 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рейды РДК в России — как спецоперация повлияла на планы Кремля перед выборами
Добровольцы легиона "Свобода России". Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что недавние рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы диктатора РФ Владимира Путина в преддверии выборов. Более того, по его мнению, российские военные на фронте сейчас стоят перед выбором и думают, за кого им воевать.

Об этом аналитик сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что изменится после рейдов РДК в РФ

"Они показывают, что у России есть другая сила. Многие военнослужащие РФ, которые сейчас на линии фронта, теперь думают за какую РФ им воевать — за Путинскую или Россию этих ребят, — сказал Гетьман, говоря о влиянии рейдов российских добровольцев на территории РФ.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.

война
владимир путин
выборы
россияне
Кремль
война в Украине
Легіон "Свобода Росії"
РДК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше