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Російські добровольці під час рейду взяли в полон солдатів РФ

16 березня 2024 12:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російські добровольці під час рейду взяли в полон солдатів РФ
Російський солдат в полоні РДК. Фото: скриншот з відео РДК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни "Російського добровольчого корпусу" взяли в полон вже близько 25 солдатів Росії. Це сталося під час рейду у Бєлгородську та Курську області. Військові показали кадри розмови з одним з полонених, який розповів, як він потрапив в полон.

Про це повідомив РДК у Telegram у суботу, 16 березня.

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У своєму дописі представники РДК спростували інформацію про нібито знищення корпусу у Харкові через ракетний удар. На відео, опублікованому добровольцями, видно понад два десятки військових РФ, які потрапили в полон під час  рейду у Бєлгородську та Курську області.

Один з полонених розповів, що був затриманий під час виконання завдання з мінування. За його словами, військові РДК добре ставляться до полонених.

"Наше авто попало під обстріл, і це був РДК. Ті, хто був разом зі мною, всі загинули", — зазначив окупант.

На додаток, командування РДК звернулося до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Добровольці вимагають зустрічі з керівництвом регіону і перемовин про повернення полонених.

"Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених з-поміж ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. До них долучилися РДК і Сибірський батальйон, разом із якими підрозділи зайшли в Бєлгородську області РФ 12 березня. За словами пропагандистських військкорів, то була спроба прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області. 

За словами командира підрозділу РДК, їхня мета просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

Крім того, ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати. 

війна
росіяни
Легіон "Свобода Росії"
Росія
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РДК

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