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Российские добровольцы во время рейда взяли в плен солдат РФ

16 марта 2024 12:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российские добровольцы во время рейда взяли в плен солдат РФ
Российский солдат в плену РДК. Фото: скриншот с видео РДК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воины "Русского добровольческого корпуса" пленили уже около 25 солдат России. Это произошло во время рейда в Белгородской и Курской областях. Военные показали кадры разговора с одним из пленных, который рассказал, как он попал в плен.

Об этом сообщил РДК в Telegram в субботу, 16 марта.

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В своем сообщении представители РДК опровергли информацию о якобы уничтожении корпуса в Харькове из-за ракетного удара. На видео, опубликованном добровольцами, видно более двух десятков военных РФ, попавших в плен во время рейда в Белгородской и Курской области.

Один из пленных рассказал, что был задержан во время выполнения задания по минированию. По его словам, военные РДК хорошо относятся к пленникам.

"Наш автомобиль попал под обстрел и это был РДК. Те, кто был вместе со мной, все погибли", — отметил оккупант.

В дополнение, командование РДК обратилось к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Добровольцы требуют встречи с руководством региона и переговоров о возвращении пленных.

"Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение — новая партия пленных среди ВС РФ. И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных", — говорится в сообщении.

Напомним, военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. К ним присоединились РДК и Сибирский батальон, вместе с которыми подразделения вошли в Белгородскую область РФ 12 марта. По словам пропагандистских военкоров, это была попытка прорыва "украинских ДРГ" в Белгородскую и Курскую области.

По словам командира подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Кроме того, мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

война
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Легіон "Свобода Росії"
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