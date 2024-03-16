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Буданов спрогнозировал, когда закончатся рейды добровольцев в РФ

16 марта 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов спрогнозировал, когда закончатся рейды добровольцев в РФ
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что Рейды российских добровольцев не закончатся в ближайшее время. Впрочем, он напомнил, что с обеих сторон баррикад в этом противостоянии стоят россияне.

Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в субботу, 16 марта.

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Российские добровольцы не собираются прекращать

"Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие", — высказался руководитель украинской военной разведки о подразделениях повстанцев.

По его словам, российские добровольцы из Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона  "не собираются в ближайшее время заканчивать".

"Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше — увидим со временем", — рассказал Буданов.

Ранее мы сообщали, что, по словам командира подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Кроме того, мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

владимир путин
россияне
Украина
добровольцы
Легіон "Свобода Росії"
РДК

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