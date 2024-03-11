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Будівництво фортифікацій та військові плани Росії — головне з вечірнього звернення Зеленського

11 березня 2024 22:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Будівництво фортифікацій та військові плани Росії — головне з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зведення фортифікацій охоплює будівництво та зміцнення більш ніж двох тисяч кілометрів оборонних споруд. Для цього залучено всі необхідні ресурси, що є відповідальністю чиновників.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні у понеділок, 11 березня.

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Зеленський про будівництво фортифікацій

Зеленський повідомив, що на сьогоднішній Ставці Верховного Головнокомандувача було подано звіт про будівництво оборонних споруд. Завдання включають понад дві тисячі кілометрів фортифікаційних робіт, посилення наявних укріплень та будівництво нових — як мінімум трьох ешелонів оборони.

"Розроблено відповідно до погроз. Всі необхідні ресурси притягнуті, і це персональна відповідальність чиновників, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе своєю надійністю для кожного солдата", — повідомив глава держави.

Зеленський про плани Росії

Зеленський також повідомив, що під час окремого виступу керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов порушив кілька ключових питань. Основну увагу було приділено військовим стратегіям Росії, спрямованим не лише проти України, а й проти інших націй.

За словами Президента, світова спільнота має спільне завдання – зруйнувати ілюзії Путіна про можливість продовження військових дій.

"Можливо, він посилить мобілізаціюпісля імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів та фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми повинні обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має займатися цимкожен лідер", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, в рамках якої учасники докладно обговорили ситуацію з усіх напрямків фронту, військове забезпечення армії та будівництво фортифікацій.

Раніше заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк особисто оглянув роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів на кількох ділянках лінії фронту.

Володимир Зеленський
військові
президент
війна в Україні
Росія

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