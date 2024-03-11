Строительство фортификаций и военные планы России — главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возведение фортификаций охватывает строительство и укрепление более чем двух тысяч километров оборонительных сооружений. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, что является ответственностью чиновников.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении в понедельник, 11 марта.

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Зеленский про строительство фортификаций

Зеленский сообщил, что на сегодняшней Ставке Верховного Главнокомандующего был представлен отчет о строительстве оборонительных сооружений. Задачи включают более двух тысяч километров фортификационных работ, усиление существующих укреплений и строительство новых — как минимум трех эшелонов обороны.

"Разработаны в соответствии с угрозами. Все необходимые ресурсы привлечены, и это — персональная ответственность чиновников, областных руководителей и военных за результат. Результат должен говорить сам за себя своей надежностью для каждого солдата", — сообщил глава государства.

Зеленский про планы России

Зеленский также сообщил, что в ходе отдельного выступления руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поднял несколько ключевых вопросов. Основное внимание было уделено военным стратегиям России, направленным не только против Украины, но и против других наций.

По словам президента, мировому сообществу предстоит общая задача – разрушить иллюзии Путина о возможности продолжения военных действий.

"Возможно, он усилит мобилизацию — после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен заниматься этим — каждый лидер", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в рамках которой участники подробно обсудили ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.

Ранее заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк лично осмотрел работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей на нескольких участках линии фронта.