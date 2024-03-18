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Через нестачу зброї українці змушені відступати на Донбасі, — Кірбі

18 березня 2024 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Через нестачу зброї українці змушені відступати на Донбасі, — Кірбі
Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Фото: holosameryky.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що Україні не вистачає боєприпасів на передовій. Тому Збройні сили змушені відходити на другу та третю лінії оборони в Донецькій області.

Про це повідомляє Голос Америки у неділю, 17 березня.

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"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі й вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку. Їм (українцям. — Ред.) потрібна підтримка і вона потрібна зараз", — зазначив Кірбі.

Також він прокоментував розгляд законопроєкту про допомогу Україні в Конгресі США, наголосивши, що "час має значення".

Нагадаємо, що ЗСУ відчувають нестачу боєприпасів для систем ППО. До кінця березня запаси ракет для деяких систем ППО можуть бути вичерпані.

Також ми писали, що Швеція хоче підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України. Це рішення стане частиною 15-го пакету військової допомоги Києву.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги. 

США
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Донецька область
боєприпаси
Джон Кірби
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