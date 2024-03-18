Из-за нехватки оружия украинцы вынуждены отступать на Донбассе, — Кирби

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Фото: holosameryky.com

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что Украине не хватает боеприпасов на передовой. Поэтому Вооруженные силы вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны в Донецкой области.

Об этом сообщает Голос Америки в воскресенье, 17 марта.

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Украине не хватает боеприпасов

"У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении. Им (украинцам. — Ред.) нужна поддержка и она нужна сейчас", — отметил Кирби.

Также он прокомментировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США, отметив, что "время имеет значение".

Напомним, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО. К концу марта запасы ракет для некоторых систем обороны могут быть исчерпаны.

Также мы писали, что Швеция хочет поддержать чешскую инициативу, направленную на предоставление 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины. Это решение станет частью 15-го пакета военной помощи Киеву.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.