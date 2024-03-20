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Десятки ліквідованих росіян — у Третій штурмовій показали, як нищать окупантів з САУ

20 березня 2024 05:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ситуація в Авдіївці - у Третій штурмовій показали, як нищать окупантів з САУ - відео
Бійці ЗСУ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. Біці показали ураження місць розташування піхоти ЗС РФ під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки.

Відео воїни опублікували в Telegram у вівторок, 19 березня.

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"Квитки у заслужене окупантами пекло. Це ураження місць розташування піхоти збройних сил рф під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки. Результат — десятки ліквідованих росіян", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах показана злагоджена робота на лінії фронту артилеристів 1-го САДн з "Команди Постріл".

Додамо, що за один тиждень бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили понад 600 російських окупантів. Загарбників ліквідували на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.

Також Третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

ЗСУ
окупанти
Авдіївка
втрати окупантів

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