Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Десятки ликвидированных россиян — в Третьей штурмовой показали, как уничтожают окупантов из САУ arrow

Десятки ликвидированных россиян — в Третьей штурмовой показали, как уничтожают окупантов из САУ

20 марта 2024 05:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ситуация в Авдеевке - в Третьей штурмовой показали, как уничтожают окупантов из САУ - видео
Бойцы ВСУ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Потери врага под Авдеевкой в Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бицы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.

Видео воины опубликовали в Telegram во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Как ВСУ уничтожают окупантов под Авдеевкой

"Билеты в заслуженный оккупантами ад. Это поражение мест расположения пехоты вооруженных сил России под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки. Результат — десятки ликвидированных россиян", — говорится в подписи к видео.

На кадрах показана слаженная работа на линии фронта артиллеристов 1-го САДн из "Команды Выстрел".

За одну неделю бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 600 российских оккупантов. Захватчиков ликвидировали на Авдеевском направлении.

Напомним, украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.

Также Третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

ВСУ
оккупанты
Авдеевка
потери оккупантов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство