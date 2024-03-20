Ситуация в Авдеевке - в Третьей штурмовой показали, как уничтожают окупантов из САУ - видео

Бойцы ВСУ. Фото: скриншот

Потери врага под Авдеевкой в Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бицы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.

Видео воины опубликовали в Telegram во вторник, 19 марта.

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"Билеты в заслуженный оккупантами ад. Это поражение мест расположения пехоты вооруженных сил России под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки. Результат — десятки ликвидированных россиян", — говорится в подписи к видео.

На кадрах показана слаженная работа на линии фронта артиллеристов 1-го САДн из "Команды Выстрел".

За одну неделю бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 600 российских оккупантов. Захватчиков ликвидировали на Авдеевском направлении.

Напомним, украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.

Также Третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.