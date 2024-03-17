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Провели зачистку та знищили окупантів — ефектні кадри, як 3 ОШБр вибила ворога з Донеччини

17 березня 2024 19:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Провели зачистку та знищили окупантів — ефектні кадри, як 3 ОШБр вибила ворога з Донеччини
Військовий веде вогонь по окупантах. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські захисники у складі третьої штурмової бригади провели успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

Відповідне відео з місця подій опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у неділю, 17 березня.

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Бійці 3-ї ОШБр провели зачистку росіян на Донеччині

Бійці 1-го й 2-го штурмових батальйонів 3-ї ОШБр зафільмували свою успішну спецоперацію у Красногорівці. Військові вибили загарбників з міста і провели оперативну зачистку територій, внаслідок чого ліквідували понад сотню солдатів РФ.

"Це повне відео операції Третьої штурмової бригади зі звільнення міста. Кадри штурму з GoPro та коментарі командирів. Оперативна зачистка й понад сотня ліквідованих росіян — потужна робота бійців 1-го й 2-го штурмових батальйонів", — йдеться в описі під відео. 

Нагадаємо, під Авдіївкою продовжуються жорсткі бої. Воїн 3-ї ОШБр в перерві між веденням вогню нагодував собаку, щоб вижила у важких умовах на фронті.

Раніше ми писали, що бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. Бійці відбили атаку загарбників та допомогли пораненому побратиму.

війна
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військові
окупанти
штурмова бригада
3 ОШБр

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