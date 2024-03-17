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У перерві між бойовими діями встигають годувати тварин — щемливі кадри від 3-ї ОШБр з Авдіївки

17 березня 2024 19:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У перерві між бойовими діями встигають годувати тварин — щемливі кадри від 3-ї ОШБр з Авдіївки
Собака, яку нагодував військовий. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Під Авдіївкою точаться жорсткі бої. Українські воїни дають гідну відсіч ворогу, а в перерві між веденням вогню опікуються тваринами, які буквально виживають на фронті. Воїн третьої штурмової бригади зафільмував, як після важкого бою з окупантами нагодував собаку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в неділю, 17 березня.

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Воїн 3-ї ОШБр нагодував собаку на Авдіївському напрямку фронту

Боєць 3-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на псевдо "Кліф" під час жорстоких боїв під Авдіївкою знайшов час, аби нагодувати песика. Воїн поділився їжею із собакою, щоб та змогла вижити у важких умовах на передовій. "Кліф" зафільмував на камеру GoPro свій героїчний вчинок.

"Бойовий розпорядок суворих штурмовиків. Набаранити окупантів, і в перервах між веденням вогню по противнику — погодувати песика", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

Додамо, протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою. Ексклюзивні кадри роботи військових показав екскомандир "Азову" Максим Жорін.

війна
ЗСУ
тварини
Україна
відео
військові
собака
Авдіївка
штурмова бригада
фронт
3 ОШБр

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