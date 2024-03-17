В перерыве между боями успевают кормить животных — щемящие кадры от 3 ОШБр из Авдеевки

Собака, которую накормил военный. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины дают достойный отпор врагу, а в перерыве между ведением огня заботятся о животных, которые буквально выживают на фронте. Воин третьей штурмовой бригады снял, как после тяжелого боя с оккупантами накормил собаку.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Боец 3-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр на псевдо Клиф во время жестоких боев под Авдеевкой нашел время, чтобы накормить собачку. Воин поделился едой с собакой, чтобы та смогла выжить в тяжелых условиях на передовой. Клиф запечатлел на камеру GoPro свой героический поступок.

"Боевой распорядок суровых штурмовиков. Набаранить оккупантов, и в перерывах между ведением огня по противнику — покормить собачку", — говорится в описании под видео.

Напомним, воины экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

Добавим, противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экс-командир "Азова" Максим Жорин.