Провели зачистку и уничтожили оккупантов — эффектные кадры, как 3-я ОШБр выбила врага с Донетчины

Военный ведет огонь по оккупантам. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Украинские защитники в составе третьей штурмовой бригады провели успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

Соответствующее видео с места событий опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Бойцы 3-й ОШБр провели зачистку россиян в Донецкой области

Бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов 3-й ОШБр запечатлели свою успешную спецоперацию в Красногоровке. Военные выбили захватчиков из города и провели оперативную зачистку территорий, в результате чего ликвидировали более сотни солдат РФ.

"Это полное видео операции Третьей штурмовой бригады по освобождению города. Кадры штурма из GoPro и комментарии командиров. Оперативная зачистка и более сотни ликвидированных россиян — мощная работа бойцов 1-го и 2-го штурмовых батальонов", — говорится в описании под видео.

Напомним, под Авдеевкой продолжаются жесткие бои. Воин 3-й ОШБр в перерыве между ведением огня накормил собаку, чтобы она выжила в тяжелых условиях на фронте.

Ранее мы писали, что бойцы третьей штурмовой бригады показали архивные кадры боев под Авдеевкой. Бойцы отбили атаку захватчиков и помогли раненому побратиму.