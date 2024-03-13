Галицькі десантники показали професійну ліквідацію окупантів

Ліквідація окупанта на Мар'їнському напрямку. Фото: скриншот

Українські військові щодня ефектно знищують російських окупантів на фронті. Так, галицькі десантники показали ліквідацію ворога на Марʼїнському напрямку.

Відео опублікувала 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада у Telegram у середу, 13 березня.

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Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади використовували FPV-дрони.

"Галицькі десантники продовжують знищувати російських окупантів FPV-дронами на Марʼїнському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Також внаслідок успішного удару Повітряними силами ЗСУ в районі Кінбурнської коси було знищено танкер "Механік Погодін", що перебував під прапором Російської Федерації. Це судно використовувалось російськими збройними силами як пункт управління.