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Відпрацювали нічні дрони — бійці 47-ї ОМБр ліквідували групу окупантів під Авдіївкою

11 березня 2024 20:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відпрацювали нічні дрони — бійці 47-ї ОМБр ліквідували групу окупантів під Авдіївкою
Ліквідація окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці Збройних сил України продовжують успішно ліквідувати російських загарбників та їхню військову техніку. Нещодавно воїни 47-ї окремої механізованої бригади блискуче ліквідували групу окупантів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади у Telegram у понеділок, 11 березня.

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Ліквідація окупантів на Авдіївському напрямку

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів за допомогою FPV-дронів. 

"Русоріз на Авдіївському напрямку. За дрони дякуємо STERNENKO та всім українцям, які невпинно донатять заради перемоги", — написали в 47-й ОМБр.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала супротивника з повітря. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантах на Авдіївському напрямку.

Раніше прикордонники знищили два наглядові комплекси "Муром-П".

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