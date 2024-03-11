Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Отработали ночные дроны — бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу оккупантов под Авдеевкой arrow

Отработали ночные дроны — бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу оккупантов под Авдеевкой

11 марта 2024 20:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отработали ночные дроны — бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу оккупантов под Авдеевкой
Ликвидация оккупантов на Авдеевском направлении. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Недавно, воины 47 отдельной механизированной бригады блестяще ликвидировали группу оккупантов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады в Telegram в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Ликвидация оккупантов на Авдеевском направлении

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов с помощью FPV-дронов.

"Русорез на Авдеевском направлении. За дроны благодарим STERNENKO и всех украинцев, которые непрестанно донатят ради победы", — написали в 47 ОМБр.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47 отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Ранее пограничники уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-П".

ВСУ
россияне
оккупанты
ликвидация
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы