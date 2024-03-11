Отработали ночные дроны — бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу оккупантов под Авдеевкой

Ликвидация оккупантов на Авдеевском направлении. Фото: скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Недавно, воины 47 отдельной механизированной бригады блестяще ликвидировали группу оккупантов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Ликвидация оккупантов на Авдеевском направлении

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов с помощью FPV-дронов.

"Русорез на Авдеевском направлении. За дроны благодарим STERNENKO и всех украинцев, которые непрестанно донатят ради победы", — написали в 47 ОМБр.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47 отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Ранее пограничники уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-П".