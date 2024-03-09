Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В сети показали, как украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов с расстояния 700 метров arrow

В сети показали, как украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов с расстояния 700 метров

9 марта 2024 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали, как украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов с расстояния 700 метров
Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно, украинский снайпер смог уничтожить двоих  российских захватчиков с расстояния 700 метров.

Видео распространили в социальной сети Х в субботу, 9 марта.

Читайте также:

Ликвидация оккупантов

Внимание! Видео 18+

На указанных кадрах видно, как в прицеле двигаются два оккупанта. После прицельного выстрела, были ликвидированы сразу два захватчика.

Видео, обратившее на себя внимание военно-политического аналитика Игаля Левина, вызвало дебаты. Несмотря на то, что в описании к видео была указана дистанция в 700 метров, некоторые медиа распространили информацию, что выстрел был произведен из украинской винтовки "Снайпекс Аллигатор" калибра 14,5 мм с использованием бронебойно-зажигательного патрона Б32 с дистанции в 1,2 километра.

Однако вокруг этой информации возникли споры, касающиеся не только снайперской винтовки и тепловизионного прицела, но также и самой пули, а также объекта, который переносил российский военнослужащий и который стал причиной взрыва.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47 отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Ранее вблизи границы между Украиной и Россией аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили и уничтожили замаскированный врагами мобильный комплекс для видео и тепловизионного наблюдения "Муром-П". 

оккупанты
ликвидация
война в Украине
Россия
снайпер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского