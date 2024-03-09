В сети показали, как украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов с расстояния 700 метров

Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот

В сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно, украинский снайпер смог уничтожить двоих российских захватчиков с расстояния 700 метров.

Видео распространили в социальной сети Х в субботу, 9 марта.

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Ликвидация оккупантов

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відео від нашого снайпера. Кацап ніс у рюкзаку міну. 700м. Ну, точніше, два кацапи))) pic.twitter.com/pkXCLY4M3a — 3x100+50 i огiроk (@3x100K) March 7, 2024

На указанных кадрах видно, как в прицеле двигаются два оккупанта. После прицельного выстрела, были ликвидированы сразу два захватчика.

Видео, обратившее на себя внимание военно-политического аналитика Игаля Левина, вызвало дебаты. Несмотря на то, что в описании к видео была указана дистанция в 700 метров, некоторые медиа распространили информацию, что выстрел был произведен из украинской винтовки "Снайпекс Аллигатор" калибра 14,5 мм с использованием бронебойно-зажигательного патрона Б32 с дистанции в 1,2 километра.

Однако вокруг этой информации возникли споры, касающиеся не только снайперской винтовки и тепловизионного прицела, но также и самой пули, а также объекта, который переносил российский военнослужащий и который стал причиной взрыва.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47 отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Ранее вблизи границы между Украиной и Россией аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили и уничтожили замаскированный врагами мобильный комплекс для видео и тепловизионного наблюдения "Муром-П".