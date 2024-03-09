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У мережі показали, як український снайпер ліквідував двох окупантів із відстані 700 метрів

9 березня 2024 23:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали, як український снайпер ліквідував двох окупантів із відстані 700 метрів
Знищення російських окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У мережі розповсюджується відео ліквідації російських окупантів. Попередньо український снайпер зміг знищити двох російських загарбників з відстані 700 метрів.

Відео поширили у соціальній мережі Х у суботу, 9 березня.

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Увага! Відео 18+

На зазначених кадрах видно, як у прицілі рухаються два окупанти. Після прицільного пострілу було ліквідовано відразу два загарбники.

Відео, яке привернуло до себе увагу військово-політичного аналітика Ігаля Левіна, викликало дебати. Попри те, що в описі до відео була вказана дистанція в 700 метрів, деякі медіа розповсюдили інформацію, що постріл було зроблено з української гвинтівки "Снайпекс Алігатор" калібру 14,5 мм з використанням бронебійно-запального патрона Б32 з дистанції в 1,2 кілометра.

Однак навколо цієї інформації виникли суперечки, що стосуються не лише снайперської гвинтівки та тепловізійного прицілу, а й самої кулі, а також об'єкта, який переносив російський військовослужбовець і який спричинив вибух.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала супротивника з повітря. Військові 47 окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантам на Авдіївському напрямку.

Раніше поблизу кордону між Україною та Росією аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили замаскований ворогами мобільний комплекс для відео та тепловізійного спостереження "Муром-П".

окупанти
ліквідація
війна в Україні
Росія
снайпер

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