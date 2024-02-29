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Пограничники показали точные удары по российским комплексам наблюдения "Муром-П"

29 февраля 2024 14:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники показали точные удары по российским комплексам наблюдения "Муром-П"
Уничтожение комплекса наблюдения "Муром-П". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники пограничной службы каждый день уничтожают военную технику оккупантов и личный состав. Недавно пограничники уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-П".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 29 февраля.

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Уничтожение наблюдательного пункта "Муром-П"

В ходе операций на Харьковском направлении, пограничные отряды бригады наступательной гвардии "Стальная граница" успешно ликвидировали два комплекса дальнего визуального наблюдения под названием "Муром-П".

На видео видно, что на наблюдательном комплексе поднимается столб дыма. Это — результат работы украинских пограничников. На другом кадре мы видим, как дрон подлетает очень близко к "Мурому-П" и затем пропадает картинка. По всей видимости из-за взрыва.

Напомним, полк "Азов" Национальной гвардии Украины показали кадры работы на самоходках M109L.

Ранее бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

Кроме того, пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов. 

пограничники
военная техника
ликвидация
война в Украине
Россия

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