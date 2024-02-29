Пограничники показали точные удары по российским комплексам наблюдения "Муром-П"
Сотрудники пограничной службы каждый день уничтожают военную технику оккупантов и личный состав. Недавно пограничники уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-П".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 29 февраля.
Уничтожение наблюдательного пункта "Муром-П"
В ходе операций на Харьковском направлении, пограничные отряды бригады наступательной гвардии "Стальная граница" успешно ликвидировали два комплекса дальнего визуального наблюдения под названием "Муром-П".
На видео видно, что на наблюдательном комплексе поднимается столб дыма. Это — результат работы украинских пограничников. На другом кадре мы видим, как дрон подлетает очень близко к "Мурому-П" и затем пропадает картинка. По всей видимости из-за взрыва.
Напомним, полк "Азов" Национальной гвардии Украины показали кадры работы на самоходках M109L.
Ранее бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.
Кроме того, пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов.
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