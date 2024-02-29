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Прикордонники показали точні удари по російських комплексах спостереження "Муром-П"

29 лютого 2024 14:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники показали точні удари по російських комплексах спостереження "Муром-П"
Знищення комплексу спостереження "Муром-П". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники прикордонної служби щодня знищують військову техніку окупантів та особовий склад. Нещодавно прикордонники знищили два наглядові комплекси "Муром-П".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у четвер, 29 лютого.

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Знищення спостережного пункту "Муром-П"

У ході операцій на Харківському напрямку прикордонні загони бригади наступальної гвардії "Сталевий кордон" успішно ліквідували два комплекси далекого візуального спостереження під назвою "Муром-П".

На відео видно, що на спостережному комплексі здіймається стовп диму. Це результат роботи українських прикордонників. На іншому кадрі ми бачимо, як дрон підлітає дуже близько до "Мурому-П" і потім зникає картинка. Очевидно, через вибух.

Нагадаємо, полк "Азов" Національної гвардії України показав кадри роботи на самохідках M109L.

Раніше бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямі.

Крім того, прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських окупантів.

прикордонники
військова техніка
ліквідація
війна в Україні
Росія

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