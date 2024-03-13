Галицкие десантники показали профессиональную ликвидацию оккупантов

Ликвидация оккупанта на Марьинском направлении. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов на фронте. Так, галицкие десантники показали ликвидацию врага на Марьинском направлении.

Видео опубликовала 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада в Telegram в среду, 13 марта.

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Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады использовали FPV-дроны.

"Галицкие десантники продолжают уничтожать российских оккупантов FPV-дронами на Марьинском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

Также в результате успешного удара Воздушными силами ВСУ в районе Кинбурнской косы был уничтожен танкер "Механик Погодин", находившийся под флагом Российской Федерации. Это судно использовалось российскими вооруженными силами как пункт управления.