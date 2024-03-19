Сирський назвав запоруку переваги над ворогом

Сирський та Сухаревський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.

Про це йдеться у дописі Генерального штабу ЗСУ.

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"Розвиток застосування безпілотних систем — це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський", — заявив генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, разом з Сухаревським він працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони.

"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент — на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо", — наголосив Олександр Сирський.

Він зазначив, що постійно відбувається пошук асиметричних рішень, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником.

"Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливіше завдання, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових", — зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що до цього Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

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