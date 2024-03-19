Сырский назвал залог превосходства над врагом

Сырский и Сухаревский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что залог нашего преимущества над врагом — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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"Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский", — заявил генерал-полковник Александр Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с Сухаревским он работает над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны.

"Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное", — подчеркнул Александр Сырский.

Он отметил, что постоянно происходит поиск асимметричных решений, чтобы получить качественное превосходство над количественно превосходящим противником.

"Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя. Но самая важная задача, которую должны выполнять технологии и инновации - сохранение жизни наших военных", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что ранее Сырский побывал в районе операции на восточном направлении. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.

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