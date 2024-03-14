Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 14 березня, продовжив роботу в бригадах, що тримають оборону на Запорізькому напрямку. Там командування почало проведення ротацій в бригадах.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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За словами Сирського, наразі в тому районі оперативна обстановка під контролем наших військ.

"Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху", — йдеться у повідомленні.

Так, бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

Главком зауважив, що за таких обставин ударні БпЛА стають основною ударною зброєю у загальному бою.

В таких умовах надійний захист військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

Сирський на Запорізькому напрямку. Фото: Telegram/Сирський

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", — зазначив Сирський.

Він додав, що, попри доволі складні обставини на фронті, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які вже тривалий час виконують бойові завдання на "передку".

Таким чином вдасться стабілізувати обстановку і покращити морально-психологічний стан воїнів.

Також Сирський під час роботи ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей бригад.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, 13 березня Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Тож разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали, що Сирський у телефонній розмові з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом обговорив військові потреби України.