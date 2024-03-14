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Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових

14 березня 2024 14:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 14 березня, продовжив роботу в бригадах, що тримають оборону на Запорізькому напрямку. Там командування почало проведення ротацій в бригадах.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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За словами Сирського, наразі в тому районі оперативна обстановка під контролем наших військ.

"Ворог продовжує атакувати наші позиції  в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху", — йдеться у повідомленні.

Так, бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. 

Главком зауважив, що за таких обставин ударні БпЛА стають основною ударною зброєю у загальному бою. 

В таких умовах надійний захист військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

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Сирський на Запорізькому напрямку. Фото: Telegram/Сирський

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", — зазначив Сирський.

Він додав, що, попри доволі складні обставини на фронті, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які вже тривалий час виконують бойові завдання на "передку".

Таким чином вдасться стабілізувати обстановку і покращити морально-психологічний стан воїнів.

Також Сирський під час роботи ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей бригад.

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Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, 13 березня Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Тож разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали, що Сирський у телефонній розмові з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом обговорив військові потреби України.

 

ЗСУ
Запорізька область
військові
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський

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