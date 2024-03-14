Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 14 марта, продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Там командование начало проведение ротаций в бригадах.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Сырский на Запорожском направлении
По словам Сырского, в настоящее время в этом районе оперативная обстановка находится под контролем наших войск.
"Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербовое, но без особого успеха", — говорится в сообщении.
Так, боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.
Главком отметил, что при таких обстоятельствах ударные БпЛА становятся основным ударным оружием в общем бою.
В таких условиях надежную защиту военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.
"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", — отметил Сырский.
Он добавил, что, несмотря на довольно сложные обстоятельства на фронте, удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые уже долго выполняют боевые задания на "передку".
Таким образом, удастся стабилизировать обстановку и улучшить морально-психологическое состояние воинов.
Также Сырский во время работы принял все необходимые решения по повышению боевых способностей бригад.
Напомним, 13 марта Сырский побывал в районе операции по восточному направлению. Поэтому вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.
Также мы писали, что Сырский в телефонном разговоре с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом обсудил военные нужды Украины.
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