Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 14 марта, продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Там командование начало проведение ротаций в бригадах.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский на Запорожском направлении

По словам Сырского, в настоящее время в этом районе оперативная обстановка находится под контролем наших войск.

"Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербовое, но без особого успеха", — говорится в сообщении.

Так, боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

Главком отметил, что при таких обстоятельствах ударные БпЛА становятся основным ударным оружием в общем бою.

В таких условиях надежную защиту военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.

Сырский на Запорожском направлении. Фото: Telegram/Сырский

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", — отметил Сырский.

Он добавил, что, несмотря на довольно сложные обстоятельства на фронте, удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые уже долго выполняют боевые задания на "передку".

Таким образом, удастся стабилизировать обстановку и улучшить морально-психологическое состояние воинов.

Также Сырский во время работы принял все необходимые решения по повышению боевых способностей бригад.

Скриншот поста Сырского

Напомним, 13 марта Сырский побывал в районе операции по восточному направлению. Поэтому вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.

Также мы писали, что Сырский в телефонном разговоре с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом обсудил военные нужды Украины.