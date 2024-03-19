Як статус військовополоненого або зниклого безвісті впливає на обмін — омбудсмен пояснив
Російська Федерація в черговий раз порушує міжнародне право і не допускає представників Міжнародного комітету Червого хреста до українських військовополонених. Це призводить до гальмування процедури визначення їх статусу та може ускладнювати процес повернення з полону.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час зустрічі в Черкасах з родинами військовополонених та зниклих безвісти у вівторок, 19 березня.
Чи ускландюється процес повернення
При цьому Лубінець уточнив, що статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає.
"Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими", — зазначив він.
Правозахисник також розповів, що задля пришвидшення обміну, Україна намагається залучити нові країни-посередники. Він додав, що станом на сьогодні до української сторони в цьому питанні публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.
Раніше ми повідомляли, що російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні.
Нагадуємо, російський десантник використав полоненого українського військового як "живий щит". Окупант поклав дуло автомата на бійця ЗСУ та стріляв у напрямку позицій України.
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