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Як статус військовополоненого або зниклого безвісті впливає на обмін — омбудсмен пояснив

19 березня 2024 12:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як статус військовополоненого або зниклого безвісті впливає на обмін — омбудсмен пояснив
Лубінець з сім'ями 36 ОБрМП Морської піхоти. Фото: Інформатор UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська Федерація в черговий раз порушує міжнародне право і не допускає представників Міжнародного комітету Червого хреста до українських військовополонених. Це призводить до гальмування процедури визначення їх статусу та може ускладнювати процес повернення з полону.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час зустрічі в Черкасах з родинами військовополонених та зниклих безвісти у вівторок, 19 березня.

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При цьому Лубінець уточнив, що статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає.

"Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими", — зазначив він.

Правозахисник також розповів, що задля пришвидшення обміну, Україна намагається залучити нові країни-посередники. Він додав, що станом на сьогодні до української сторони в цьому питанні публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.

омбудсмен
Лубінець спілкується з родичами військовополонених. Фото: Інформатор UA

Раніше ми повідомляли, що російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні.

Нагадуємо, російський десантник використав полоненого українського військового як "живий щит". Окупант поклав дуло автомата на бійця ЗСУ та стріляв у напрямку позицій України.

війна
Україна
полонені
Червоний Хрест
Дмитро Лубінець
омбудсмен
Росія

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