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Российский десантник использовал пленного украинца как "живой щит", — Bild

7 марта 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский десантник использовал пленного украинца как "живой щит", — Bild
Российский десантник и пленный украинский военный. Фото: BILD
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский десантник использовал пленного украинского военного как "живой щит". Оккупант положил дуло автомата на бойца ВСУ и стрелял в направлении позиций Украины.

На соответствующие кадры обратил внимание эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке в четверг, 7 марта.

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На видео, которое распространяют в сети, российский десантник кладет дуло автомата на плечо пленного украинца. После этого оккупант стреляет в направлении позиций ВСУ из-за его спины.

Репке отметил, что на большинстве видео казней и других военных преступлений россиян видно военных ВДВ — элитных подразделений российской армии.

По словам эксперта, это доказывает, что расправы носят систематический характер и одобряются высшим командованием РФ.

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Пост Bild. Фото: скриншот

Напомним, российские войска торгуют на "черном рынке" украинскими пленными. Они отдают наших защитников чеченским военизированным группировкам, которые продолжают проводить собственные обмены пленными с Украиной.

Также пытки избиением и ударами электрошокеров, запрет лежать, разговаривать и даже падать от изнурения, а также психологические издевательства — это лишь часть того, что переживают украинские военнопленные России.

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