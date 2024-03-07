Російський десантник використав полоненого українця як "живий щит", — Bild

Російський десантник та полонений український військовий. Фото: BILD

Російський десантник використав полоненого українського військового як "живий щит". Окупант поклав дуло автомата на бійця ЗСУ та стріляв в напрямку позицій України.

На відповідні кадри звернув увагу експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке у четвер, 7 березня.

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На відео, яке поширюють в мережі, російський десантник кладе дуло автомата на плече полоненого українця. Після цього окупант стріляє в напрямку позицій ЗСУ з-за його спини.

Рьопке зазначив, що на більшості відео страт та інших воєнних злочинів росіян видно військових ВДВ — елітних підрозділів російської армії.

За словами експерта, це доводить, що розправи мають систематичний характер і схвалюються вищим командуванням РФ.

Допис Bild. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська торгують на "чорному ринку" українськими полоненими. Вони віддають наших захисників чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.

Також тортури побиттям та ударами електрошокерів, заборона лежати, розмовляти та навіть падати від знесилення, а до того ж психологічні знущання — це лише частина того, що переживають українські військовополонені в Росії.