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ISW пояснив, з якою метою РФ дзвонить родичам українських полонених

17 березня 2024 07:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW пояснив, з якою метою РФ дзвонить родичам українських полонених
Російський солдат. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні. Швидше за все, дії росіян можуть бути частиною ширшої інформаційної кампанії, відомої як "Майдан-3".

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у неділю, 17 березня.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що невідомі російські діячі заявляють родичам, що Росія готова до повернення українських військовополонених, проте українська влада заважає цьому процесу.

Родичів закликають виходити на протести, хоча Лубінець наголошує, що обміни військовополоненими ніколи не припинялися з українського боку.

На думку аналітиків ISW, ці дії, як передбачається, спрямовані на розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні та створення поділу між цивільним населенням та військово-політичним керівництвом країни.

ISW також зазначає, що подібні інформаційні операції, включаючи прямі повідомлення українського громадянського населення, раніше використовувалися Росією для провокування насильницьких акцій протесту в Україні.

Нагадаємо, колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін показав "інструкцію" полоненого російського загарбника. Окупант збирався закопувати живцем полонених українських воїнів та скуштувати людського м'яса.

Раніше російський десантник використав полоненого українського військового як "живий щит". Окупант поклав дуло автомата на бійця ЗСУ та стріляв у напрямку позицій України.

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полонені
ISW
Дмитро Лубінець
війна в Україні
Росія

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